Du khách Trung Quốc gây bức xúc ở Campuchia

Tân Hoa xã dẫn số liệu chính phủ Trung Quốc cho thấy khoảng 1,12 triệu du khách nước này đến Campuchia trong năm 2018, tăng 23% so với 2017. Tại tỉnh Siem Reap với khu di tích Angkor nổi tiếng, thị trường du lịch dần chuyển sang tập trung vào khách Trung Quốc hơn là phương Tây và khách đến từ Anh, Pháp hay Mỹ ngày càng vắng bóng. Tuy nhiên, theo người dân địa phương và giới chuyên gia, xu hướng này chỉ có lợi cho những doanh nghiệp do người Trung Quốc làm chủ trong khi gây ra nhiều vấn đề về vệ sinh công cộng và an ninh trật tự.