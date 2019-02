Du lịch Singapore tăng kỷ lục nhờ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ngành du lịch Singapore đã có một năm 2018 thành công vượt bậc khi lượng du khách quốc tế đến đây đạt 18,5 triệu lượt, tăng 6,2% so với năm 2017 và là mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua, theo tờ The Straits Times dẫn số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Du lịch Singapore (STB). So với năm 2017, doanh thu từ du lịch tại đảo quốc này trong năm 2018 cũng tăng 1%, lên 27,1 tỉ SGD (khoảng 463.000 tỉ đồng).