EU chuẩn bị trừng phạt các công ty thuộc quân đội Myanmar

Reuters ngày 8.3 dẫn lời các nhà ngoại giao EU cho hay các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào những công ty “tạo ra doanh thu hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính cho quân đội Myanmar”.

Các biện pháp trừng phạt trên có thể được các ngoại trưởng EU chấp thuận thông qua vào ngày 22.3.

Các tập đoàn trên của Myanmar kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau, như khai khoáng, sản xuất thực phẩm, đồ uống đến khách sạn, viễn thông và ngân hàng...

Cũng trong ngày 8.3, hưởng ứng lời kêu gọi tổng đình công của các tổ chức nghiệp đoàn tại Myanmar, người biểu tình tiếp tục xuống đường ở các thành phố Yangon, Mandalay và các thị trấn khác trên khắp đất nước Myanmar. Ở một số khu vực, các nhà chức trách một lần nữa đáp trả bằng vũ lực.

Ở thành phố Myitkyina thuộc miền bắc Myanmar, lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay và nổ súng trong các cuộc đụng độ trên đường phố với những người biểu tình ném đá. Tại đây, ít nhất 2 người biểu tình đã bị bắn chết tại chỗ, theo AFP.

Thêm người thiệt mạng, biểu tình phản đối chính biến Myanmar tiếp diễn

Thêm một người biểu tình cũng đã bị bắn chết tại thị trấn Pyapon thuộc vùng đồng bằng sông Irrawaddy.

Tại thành phố Yangon, lực lượng an ninh đã ập vào văn phòng của hãng truyền thông độc lập Myanmar Now, lấy đi các máy tính, máy chủ dữ liệu và máy in, theo AFP dẫn lời Tổng biên tập Swe Win của hãng Myanmar Now.