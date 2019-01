FBI từng nghi ngờ Tổng thống Trump làm việc cho Nga?

tin liên quan Tổng thống Trump ra lệnh giải mật tài liệu điều tra cáo buộc thông đồng với Nga Tờ The New York Times ngày 12.1 đưa tin việc Tổng thống Trump cách chức ông Comey khiến giới chức FBI lo ngại và họ bắt đầu mở cuộc điều tra liệu nhà lãnh đạo Mỹ có trở thành mối đe dọa cho an ninh quốc gia hay không. Tờ The New York Times ngày 12.1 đưa tin việc Tổng thống Trump cách chức ông Comey khiến giới chức FBI lo ngại và họ bắt đầu mở cuộc điều tra liệu nhà lãnh đạo Mỹ có trở thành mối đe dọa cho an ninh quốc gia hay không.

FBI cũng nghi ngờ Tổng thống Trump đang hợp tác với Nga nhằm chống lại Washington.

Nhà Trắng ngay lập tức bác bỏ thông tin đăng trên tờ The New York Times, trong khi FBI chưa đưa ra bình luận gì.

“James Comey đã bị cách chức do ông ta không còn được ưa chuộng, trong khi cấp phó của ông ta là Andrew McCabe là một kẻ nói dối bị FBI sa thải”, Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Sarah Sanders tuyên bố.

Bà nói thêm: “Không như Tổng thống (Barack) Obama, người đã để Nga và các đối thủ nước ngoài khác lợi dụng Mỹ, Tổng thống Trump thực sự đã rất cứng rắn với Nga”.

Ông Rudy Giuliani - luật sư của Tổng thống Mỹ cũng đã bác bỏ thông tin trên. “Thực tế cuộc điều tra tái khởi động một năm rưỡi nay không cho thấy có bất cứ vụ vi phạm an ninh quốc gia nào. Điều này cho thấy FBI đã không tìm thấy bằng chứng gì chống lại ông Trump”, theo tờ The New York Times dẫn lời ông Giuliani.