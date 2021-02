Gần 500.000 người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ

WHO muốn điều tra sâu về Covid-19 ở Vũ Hán Trong báo cáo sơ bộ về nguồn gốc dịch Covid-19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt mục tiêu kế tiếp là tiến hành truy vết cặn kẽ những người tiếp xúc với bệnh nhân số 0 và các chợ tươi sống ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ). Theo CNN, các nhà khoa học tham gia cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc dịch Covid-19 cho hay họ cảm thấy “đáng ngờ” vì giới chức Trung Quốc không điều tra kỹ lưỡng các đối tượng trọng điểm. Những đối tượng trong số này bao gồm bệnh nhân số 0, người đầu tiên được ghi nhận mắc Covid-19 vào ngày 8.12.2019 và những nhà phân phối của chợ Hoa Nam, được xem là một trong những đầu mối của dịch bệnh và các chợ bán hàng tươi sống khác tại địa phương. Trong phần đề xuất, báo cáo kêu gọi chính quyền Bắc Kinh tiến hành truy vết chặt chẽ hơn nữa đối với bệnh nhân số 0, được cho là một người khoảng 40 tuổi, chưa từng di chuyển quá xa Vũ Hán. Minh Phương