“Họ tiến gần hơn (mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân) so với cách đây 5 năm và tôi cho rằng họ sẽ tiến gần hơn trong 5 tháng nữa so với hiện nay”, ông Pompeo phát biểu tại cuộc thảo luận do tổ chức nghiên cứu FDD ở Washington, D.C tổ chức, theo Yonhap.

Giám đốc CIA nhấn mạnh Washington cần phải hành động nếu Triều Tiên đang tiến tới khả năng tấn công Mỹ bằng tên lửa và Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng làm điều đó. Ông Pompeo cho rằng hiện nay là lúc phải nghĩ cách ngăn chặn bước tiến cuối cùng trong chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Văn Khoa