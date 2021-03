Giao thông trên kênh đào Suez lưu thông trở lại

“Con tàu đã được giải thoát”, theo Reuters ngày 29.3 dẫn lời một quan chức liên quan chiến dịch giải cứu tàu Ever Given

Sau công việc nạo vét vào cuối tuần qua, các nhân viên cứu hộ từ Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) và một nhóm từ công ty Hà Lan Smit Salvage đã thành công trong việc giúp tàu Ever Given nổi một phần hôm 29.3 bằng cách sử dụng tàu kéo, các nguồn tin cho biết.

Sau đó, những nỗ lực để giúp tàu nổi hoàn toàn vẫn tiếp tục trong suốt cả ngày 29.3 (giờ địa phương).

Thời điểm tàu Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez AFP

Chủ tịch SCA Osama Rabie cho biết ít nhất 369 tàu đang chờ để lưu thông qua kênh đào Suez, trong đó có hàng chục tàu container, tàu chở dầu, khí đốt…

Một tàu hạng nặng đang cố kéo tàu Ever Given khỏi nơi mắc kẹt Reuters

Trước đó, SCA thông báo tàu Ever Given (dài 400 m) từ Malaysia đi Hà Lan gặp sự cố vào ngày 23.3, sau khi bị mất lái là do gió giật và bão cát, khiến lưu thông cả hai chiều bị chặn trên tuyến kênh nối Địa Trung Hải với Hồng Hải và là tuyến hàng hải quan trọng kết nối Âu-Á.

AFP dẫn ước tính của giới chuyên gia, tổng giá trị của hàng hóa bị ùn tắc ngoài biển do tắc nghẽn ở kênh đào Suez dao động trong khoảng từ 3 đến 9,6 tỉ USD.