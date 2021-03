Mất bao lâu mới giải tỏa hết 370 tàu ách tắc ở kênh đào Suez?

Nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape thông báo trên Twitter “ Tàu MV Ever Given đã nổi lại vào 04 giờ 30 ngày 29.3 . Con tàu đang được giữ ổn định vào giờ phút này. Những thông tin về các bước kế tiếp sẽ được thông báo một khi mọi chuyện vào quỹ đạo”.

Tàu container mắc cạn ở kênh Suez đã nổi lên được

Trong cuộc họp báo hôm 27.3, ông Rabie lưu ý gió to không phải là yếu tố chính khiến tàu bị mắc cạn và không loại trừ khả năng vụ việc là do lỗi kỹ thuật hoặc do con người gây ra. Ông cho rằng cuộc điều tra sâu sẽ cho biết nguyên nhân.

Trước đó, SCA thông báo tàu Ever Given (dài 400 m) từ Malaysia đi Hà Lan gặp sự cố vào ngày 23.3, sau khi bị mất lái là do gió giật và bão cát, khiến lưu thông cả hai chiều bị chặn trên tuyến kênh nối Địa Trung Hải với Hồng Hải và là tuyến hàng hải quan trọng kết nối Âu-Á.

AFP dẫn ước tính của giới chuyên gia, tổng giá trị của hàng hóa bị ùn tắc ngoài biển dao động trong khoảng từ 3 đến 9,6 tỉ USD.