369 tàu chờ thông kênh đào Suez, Nga đề nghị hỗ trợ giải cứu tàu mắc cạn

“Chúng ta hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trong tương lai rất gần, công việc của kênh đào (Suez) sẽ được khôi phục và tất nhiên, chúng ta sẵn sàng cung cấp cho những người bạn Ai Cập bất kỳ sự hỗ trợ nào có thể”, Đại sứ Borisenko cho hãng tin Nga RIA Novosti hay.

Reuters hôm nay dẫn một số nguồn tin cho hay đội giải cứu kênh đào Suez hôm 28.3 đã đẩy mạnh công việc nạo vét cát xung quanh mũi tàu Ever Given trước khi nỗ lực làm cho tàu nổi trở lại.

Giới chức trước đó cho hay họ hy vọng sẽ tận dụng thủy triều dâng cao trong ngày 28 và hôm nay để làm cho tàu nổi trở lại.

Ngoài ra, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cũng đã ra lệnh chuẩn bị khả năng tháo dỡ một số trong tổng số 18.300 container của tàu Ever Given, theo lãnh đạo Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho kênh Extra News hay.

Trong cuộc họp báo hôm 27.3, ông Rabie lưu ý gió to không phải là yếu tố chính khiến tàu bị mắc cạn và không loại trừ khả năng vụ việc là do lỗi kỹ thuật hoặc do con người gây ra. Ông cho rằng cuộc điều tra sâu sẽ cho biết nguyên nhân. Ông cho biết thêm hiện có ít nhất 369 tàu đang chờ lưu thông qua kênh đào Suez.