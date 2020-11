Giao tranh dai dẳng giữa Armenia - Azerbaijan

Hàng trăm người thiệt mạng từ khi giao tranh bùng phát vào cuối tháng 9 liên quan đến khu vực Nagorno-Karabakh. Armenia ủng hộ lực lượng ly khai tại đây trong khi chính quyền Azerbaijan cương quyết giành lại vùng lãnh thổ này. Nhờ nỗ lực làm trung gian của cộng đồng quốc tế, hai bên đã ký kết 3 thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian gần đây nhưng toàn bộ đều bị đổ vỡ ngay khi vừa có hiệu lực.

Bộ Quốc phòng Armenia ngày 4.11 thông báo lực lượng Armenia đang bao vây và tiêu diệt một đơn vị của Azerbaijan gần thị trấn Shusha ở Nagorno-Karabakh.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trước đó cho rằng lãnh thổ do người Armenia chiếm đóng tại Azerbaijan cần được hoàn trả và cảnh báo xung đột đang đe dọa an ninh khu vực, theo AFP. Do nằm giáp Armenia lẫn Azerbaijan, Iran đã triển khai binh lính đến biên giới để tăng cường cảnh giác, ngăn ngừa đạn lạc.