Hà Lan xét xử vắng mặt nghi phạm vụ bắn rơi máy bay MH17 ở Ukraine

BBC ngày 9.3 đưa tin phiên tòa xử vụ rơi máy bay MH17 diễn ra tại địa điểm gần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Đây là nơi chiếc máy bay số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines cất cánh với nơi đến là sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia.

Tại phiên tòa, thẩm phán Hendrik Steenhuis nhấn mạnh đã có “thiệt hại lớn về người trên khắp thế giới ” trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi.

Theo các công tố viên, 3 người Nga là Igor Girkin, Sergey Dubinskiy và Oleg Pulatov cùng công dân Ukraine Leonid Kharchenko có liên quan vụ bắn hạ chiếc Boeing 777 (số hiệu MH17) của hãng Malaysia Airlines

Bốn nghi phạm trên vắng mặt do Nga và Ukraine đều không đồng ý dẫn độ công dân của mình.

Các công tố viên cho biết thêm nếu bị kết án, 4 bị cáo trên có thể lãnh án tù chung thân.

Trước đó, nhóm Điều tra chung (JIT) gồm Hà Lan, Malaysia, Bỉ, Úc và Ukraine tuyên bố 4 nghi phạm nói trên bị cáo buộc phụ trách vận chuyển hệ thống tên lửa phòng không Buk dùng để bắn rơi máy bay MH17.

4 người bị cáo buộc bắn hạ máy bay MH17 là ai?

Cũng theo nhóm điều tra, Girkin là cựu đại tá thuộc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB), Dubinskiy làm việc cho Cục Tình báo quân đội Nga (GRU), còn Pulatov là cựu binh sĩ thuộc Lực lượng đặc biệt Nga Spetsnaz-GRU. Nghi phạm Kharchenko được cho là chỉ huy quân sự của phe nổi dậy ở miền đông Ukraine.

Nhóm điều tra chung do Hà Lan dẫn đầu trước đó từng công bố kết luận nói rằng máy bay MH17 bị bắn bởi tên lửa Buk do Nga sản xuất, từ một khu vực do phe nổi dậy ở miền đông Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, Moscow và phe nổi dậy bác bỏ mọi liên quan.