Hai Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Mỹ đến Ấn Độ dự đối thoại chiến lược nhằm đối phó Trung Quốc

Tờ The Times of India đưa tin Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper của Mỹ sẽ có cuộc đối thoại chiến lược 2+2 với 2 người đồng cấp Ấn Độ là Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi ngày 27.10.