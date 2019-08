Hải cảnh Trung Quốc đe dọa Biển Đông

Theo chuyên trang The Diplomat, CCG 3901 là một trong những tàu tuần duyên lớn nhất thế giới với lượng giãn nước 12.000 tấn, lớn hơn cả những lớp chiến hạm thường được Mỹ triển khai đến Biển Đông là tàu tuần dương Ticonderoga và khu trục hạm Arleigh Burke. Tuy không mang danh tàu quân sự nhưng CCG 3901 được trang bị vũ khí hạng nặng, gồm pháo khai hỏa nhanh 76 mm, 2 pháo phòng không và một số loại súng khác. Tàu còn có bãi đáp trực thăng, di chuyển với vận tốc tối đa 46,3 km/giờ.

Theo giới quan sát, Trung Quốc đang sử dụng tàu hải cảnh và các tàu dân quân biển ngụy trang dưới dạng tàu cá cho chiến thuật “vùng xám” nhằm vào các bên khác ở Biển Đông.

Chiến thuật “vùng xám”, hay còn được gọi là những hành động “dưới ngưỡng chiến tranh”, tức là không sử dụng hải quân mà thay bằng những lực lượng quân sự hoặc bán quân sự trá hình tiến hành các hoạt động trên biển nhưng không vượt qua một giới hạn nào đó để không kéo theo phản ứng quá mạnh từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Do đó, Trung Quốc không ngừng mở rộng lực lượng hải cảnh. Từ năm 2010, đội tàu trên 1.000 tấn của CCG tăng từ khoảng 60 lên hơn 130 chiếc và gia tăng hoạt động ở những vùng biển tranh chấp, theo báo cáo của Lầu Năm Góc trình quốc hội Mỹ hồi tháng 5. Phần lớn trong số đó được trang bị bãi đáp trực thăng, vòi rồng, pháo từ 30 - 76 mm. Ngoài ra, CCG còn vận hành hơn 70 tàu tuần tra nhanh (trên 500 tấn) và hơn 400 tàu tuần tra gần bờ.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hồi tháng 3, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Philip Davidson khẳng định các tàu CCG của Trung Quốc “thường xuyên quấy nhiễu và đe dọa tàu cá Philippines hoạt động gần bãi cạn Scarborough cũng như đội tàu cá của những nước khác trong khu vực”. Theo giới chức Philippines, lực lượng CCG thường chặn tàu và tịch thu thủy sản do ngư dân Philippines đánh bắt ở Scarborough. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines Harry Roque chỉ trích đây là hành động “không thể chấp nhận”, vi phạm thỏa thuận song phương liên quan đến Scarborough, theo AFP. Trước đó, tàu hải cảnh vũ trang bị cáo buộc can thiệp thô bạo để ép buộc giới chức Indonesia thả tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ do đánh bắt trái phép ở vùng biển gần quần đảo Natuna, phía nam Biển Đông hồi tháng 3.2016. Từ đó đến nay, Indonesia đã phải tăng cường hiện diện quân sự cũng như tuần tra ở khu vực và mới đây đã triển khai tàu tuần tra lớn nhất của cảnh sát quốc gia mang tên KP Yudistira đến đóng trú tại đơn vị ở tỉnh đảo Riau, bao gồm quần đảo Natuna.