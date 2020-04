Hải quân Mỹ không ngại tàu sân bay Trung Quốc ở Biển Đông

Trong bài báo có tựa đề A few reasons why China's navy gloating is badly misplaced (tạm dịch: Vài lý do cho thấy sự hả hê của hải quân Trung Quốc là không đúng chỗ) đăng trên tờ Washington Examiner ngày 16.4 , cây bút Tom Rogan, chuyên bình luận các vấn đề quốc tế, cho hay Trung Quốc muốn mọi người biết rằng đội tàu sân bay Liêu Ninh đang triển khai trên biển và hải quân Mỹ hiện không có khả năng triển khai bất kỳ đội tàu sân bay nào ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Thậm chí tờ Hoàn Cầu thời báo còn nói rằng hải quân Mỹ “không thể che giấu tình trạng yếu kém hiện tại”.

Hải quân Mỹ hiện có 4 tàu sân bay bị gián đoạn hoạt động do có thủy thủ nhiễm bệnh Covid-19, gồm các tàu USS USS Theodore Roosevelt, USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson và USS Nimitz. Trong đó tàu USS Theodore Roosevelt, hiện đang cập cảng tại đảo Guam, bị ảnh hưởng mạnh nhất với 585 thủy thủ nhiễm Covid trong số hơn 4.000 người trên tàu. Còn tàu USS Ronald Reagan đang neo tại quân cảng Yokosuka (Nhật Bản).

Như vậy hiện tại khu vực tây Thái Bình Dương không có đội tàu sân bay nào của Mỹ hoạt động.

Tuy nhiên bài báo của ông Tom Rogan đưa ra một số lý do bác bỏ nhận định “hải quân Mỹ yếu kém”.

Chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet cất cánh trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) tại Biển Ả Rập ngày 14.4.2020 Hải quân Mỹ

Đầu tiên, theo bài báo, việc nói hải quân Mỹ yếu kém là sai lầm. Trong khi Covid-19 khiến một số tàu sân bay Mỹ phải nằm ở cảng, thì vẫn còn nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry Truman tại Bắc Đại Tây Dương, và nhóm tàu sân bay USS Eisenhower ở Biển Ả Rập để ứng phó Iran. Tuy nhiên Mỹ khi cần có thể điều nhóm tàu sân bay Eisenhower đến Biển Đông trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Để đối phó Iran, Mỹ còn có các đơn vị không quân và các tàu ngầm mang tên lửa hành trình tại khu vực này. Hơn nữa, hải quân Mỹ còn có tàu tấn công đổ bộ USS America mang theo các tiêm kích tàng hình F-35B đang hoạt động ở biển Hoa Đông.

Bài báo nhấn mạnh rằng lý do Trung Quốc không nên hả hê là việc triển khai tàu sân bay Liêu Ninh (xuống Biển Đông để tập trận - NV) không hoàn toàn biểu hiện cho sức mạnh mà Trung Quốc tuyên bố. Theo tác giả, trong khi hải quân Trung Quốc có một vài chiến hạm hiện đại, đặc biệt là về khả năng phòng không, thì Liêu Ninh chỉ là chiếc tàu sân bay duy nhất đang hoạt động. Và sự thật là nhóm tàu Liêu Ninh đang di chuyển trên Biển Đông nhưng khó mà kiểm soát được vùng biển này.

Tiêm kích tàng hình F-35B cất và hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ USS America, trên biển Hoa Đông ngày 13.4.2020 Hải quân Mỹ

Tuy gặp nhiều vấn đề với dịch Covid-19, nhưng hải quân Mỹ vẫn duy trì các năng lực đã triển khai để đảm bảo hải quân Trung Quốc khó mà gây tổn hại cho Mỹ.

Đó là việc các máy bay trinh sát của hải quân và không quân Mỹ đang theo dõi, giám sát chặt nhóm tàu Liêu Ninh. Nhưng mối đe dọa mạnh mẽ nhất của hải quân Mỹ với Trung Quốc lại đến từ các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và từ 31 chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc Lực lượng tàu ngầm khu vực Thái Bình Dương. Trong đó có 4 tàu ngầm đóng tại Guam và chỉ mất 2 ngày là đến được giữa Biển Đông.

Những tàu ngầm hạt nhân này có khả năng hoạt động gần, thậm chí cực gần đội tàu Trung Quốc mà hầu như không bị phát hiện. Và các tàu này còn trang bị loại ngư lôi Mark-48 mới nhất, có thể khiến chiếc Liêu Ninh tê liệt.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Oklahoma, một trong 4 chiếc tàu ngầm thường trú ở Guam Bộ Quốc phòng Úc

Bài báo cũng nhận xét Liêu Ninh không phải là tàu sân bay hoàn hảo. Cải tạo từ một tàu sân bay chưa hoàn tất thời Liên Xô, tàu Liêu Ninh chỉ có 2 mục đích: gia tăng niềm tự hào cho quân đội Trung Quốc, và để cho đội ngũ thủy thủ và phi công trên tàu có kinh nghiệm hoạt động trên biển nhằm phục vụ trên các tàu sân bay mới đóng sau này.

Và những hạn chế của tàu Liêu Ninh còn ở thiết kế sàn tàu hếch lên đằng mũi đã làm giảm tầm hoạt động của loại máy bay J-15 trên tàu; hạn chế về tiếp liệu, hạn chế về các thiết bị chỉ huy điều khiển...; dù hiện Trung Quốc có tàu khu trục lớp Type 055 trang bị các cảm biến tối tân, nhưng mới chỉ có 1 chiếc vừa đưa vào hoạt động.

Bài báo kết luận rằng tuy hải quân Mỹ đang gặp vấn đề trong ngắn hạn, nhưng sự kiêu căng hiện tại của hải quân Trung Quốc đang đặt sai chỗ!

Xem tiêm kích tàng hình F-35B cất và hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ USS America, trên biển Philippines ngày 31.3.2020 (nguồn: Hải quân Mỹ)