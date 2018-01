Hai triệu người đón giao thừa ở New York

Khoảng 2 triệu người đã bất chấp cái lạnh -120C, đứng chờ hàng giờ liền tại quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ) để đón năm mới 2018.



Vì lệch múi giờ, người dân tại nhiều nước châu Âu, châu Phi và châu Mỹ đến sáng qua (theo giờ VN) mới bắt đầu đón năm mới. Tại Mỹ, tâm điểm của sự chú ý vẫn là sự kiện đếm ngược ở quảng trường Thời đại, vốn cũng được hàng chục triệu người theo dõi qua truyền hình trực tiếp.

Tuy nhiên, bầu không khí lễ hội vẫn hết sức vui tươi với màn trình diễn của nhiều ngôi sao ca nhạc như Mariah Carey, Camila Cabello... trước khi bắt đầu sự kiện chính là quả cầu ánh sáng làm từ hơn 32.000 bóng đèn LED được hạ xuống từ đỉnh tòa nhà One Times Square trong 60 giây cuối cùng của năm 2017.

Hơn 1,3 tấn hoa giấy, 25.000 quả bong bóng và một loạt pháo hoa làm khu quảng trường Thời đại sáng rực vào thời điểm bắt đầu năm 2018.

Trong khi đó, an ninh được siết chặt chưa từng thấy với lực lượng bắn tỉa, máy dò kim loại và chó nghiệp vụ túc trực tại nhà hàng, khách sạn xung quanh khu trung tâm nhằm đề phòng nguy cơ xảy ra xả súng như ở Las Vegas hồi tháng 10.2017 làm 58 người thiệt mạng. Nhiều trụ bê tông và xe tải chở đầy cát được đặt ở nhiều tuyến đường nhằm ngăn chặn tấn công bằng xe tải. Sở cảnh sát New York thông báo tổng chi phí an ninh cho sự kiện giao thừa năm nay là 7,5 triệu USD (khoảng 170 tỉ đồng), theo tờ New York Daily News.