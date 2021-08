Hàn Quốc báo động vì phát hiện ca nhiễm biến thể Delta Plus

Trong 280 người tiếp xúc gần với người đàn ông này, chỉ có con trai bệnh nhân dương tính với virus, quan chức KDCA Park Young-joon phát biểu trong họp báo. Ông Park nói vẫn chưa rõ liệu con trai bệnh nhân có nhiễm biến thể Delta Plus hay không.

Ca mắc biến thể Delta Plus thứ hai ở Hàn Quốc là một du khách trở về từ Mỹ. Người này đã được tiêm cả hai mũi vắc xin AstraZeneca trước chuyến đi, ông Park cho biết.

Delta Plus là một dòng phụ của biến thể Delta. Delta Plus mang một đột biến ở protein gai mang tên K417N. Đột biến này cũng được tìm thấy trong biến thể Beta, lần đầu tiên được xác định ở Nam Phi.

Số ca mắc biến thể Delta Plus vẫn chưa nhiều. Cho đến nay, một vài quốc gia, bao gồm Anh, Bồ Đào Nha và Ấn Độ, đã ghi nhận ca bệnh do Delta Plus gây ra.