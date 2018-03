Hàn, Triều ấn định ngày họp thượng đỉnh

Sau cuộc họp tại Khu phi quân sự liên Triều ngày 29.3, phái đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên ra thông báo chung cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền sẽ diễn ra vào ngày 27.4. Theo đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Nhà Hòa bình ở Bàn Môn Điếm trong sự kiện được kỳ vọng tạo khởi đầu mới cho hành trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, mang lại hòa bình trên bán đảo cũng như phát triển quan hệ liên Triều.

Cũng trong hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì đến Hàn Quốc để thông tin về chuyến thăm Bắc Kinh đầy bất ngờ trước đó của lãnh đạo Triều Tiên và nhắc lại cam kết của ông Kim Jong-un về phi hạt nhân hóa, theo Tân Hoa xã. Phía Mỹ cũng có phản ứng tích cực khi quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đánh giá các động thái của chuyến thăm của ông Kim là “bước đi đúng hướng mang tính lịch sử và chưa có tiền lệ”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã nhận thông điệp từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với nội dung là cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Triều diễn ra tốt đẹp và ông Kim đang trông chờ thảo luận trực tiếp với chủ nhân Nhà Trắng, dự kiến diễn ra trong tháng 5. Ngoài ra, tờ Asahi Shimbun hôm qua dẫn một số nguồn tin cấp cao cho hay chính phủ Nhật Bản cũng đang tìm cách xúc tiến cuộc gặp giữa Thủ tướng Shinzo Abe và lãnh đạo Kim vào đầu tháng 6.

Mặt khác, do tâm lý lạc quan thận trọng trước những chuyển biến mới nên dường như các bên liên quan vẫn đang có động thái vừa để tạo thể diện trước khi đàm phán vừa thăm dò phản ứng của đối phương. Hôm qua, Mỹ và Hàn Quốc cùng giới thiệu với báo giới một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35A tại thành phố Fort Worth (bang Texas). Đây là chiếc đầu tiên trong số 40 máy bay F-35A sẽ được bán cho Hàn Quốc để giúp tăng cường năng lực phòng thủ của nước này trước “mọi mối đe dọa”. Trong khi đó, tờ The New York Times đăng tải hình ảnh mới chụp từ vệ tinh cho thấy Triều Tiên có dấu hiệu vừa đưa vào hoạt động lò phản ứng hạt nhân mới tại Trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon, phía bắc Bình Nhưỡng. Triều Tiên khẳng định lò phản ứng mới sẽ được dùng để sản xuất điện dân dụng, nhưng cơ sở này cũng có thể tạo ra plutonium, một trong những nguyên liệu chính chế tạo vũ khí hạt nhân.