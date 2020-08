Hậu trường chính trị: Cuộc chiến thuế suất Anh - Mỹ

Trong vài tuần nữa, Anh và Mỹ sẽ bước vào vòng đàm phán thứ tư nhằm tháo dỡ những vướng mắc về thuế quan song phương, và hai bên đã bắt đầu cuộc khẩu chiến trong nỗ lực gia tăng sức ép dư luận cho đối phương.

Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss cam kết sẽ đấu tranh đến cùng để buộc Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer phải dỡ bỏ các thuế suất “không chấp nhận được và bất công” đối với giới doanh nghiệp Anh. Đồng thời, bà cũng cáo buộc EU đã thất bại trong việc bảo vệ lợi ích của Anh và Scotland, theo tờ The Telegraph.

“Tôi vững tin rằng hoạt động thương mại tự do và công bằng vẫn là điều tốt nhất cho thế giới và nước Anh”, theo Bộ trưởng Truss, thêm rằng các nỗ lực đối thoại về hiệp định thương mại tự do với Mỹ, Nhật Bản, Úc và New Zealand đang tiến triển tốt.