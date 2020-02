Hậu trường chính trị: Lại nóng chuyện can thiệp bầu cử Mỹ

Hôm qua, hai tờ báo lớn của Mỹ là The New York Times và Washington Post đồng loạt đăng bài về cơn sóng gió mới trong chính trường Mỹ liên quan đến cuộc báo cáo mật với các nghị sĩ của Ủy ban Tình báo Hạ viện hôm 13.2. Những người thạo tin tiết lộ, trong cuộc họp đó, giới chức tình báo đã cảnh báo về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử ở Mỹ với nhiều điểm mới.