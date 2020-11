Hậu trường chính trị: Đón đầu

Bên cạnh chúc mừng và kỳ vọng hợp tác với chính quyền tương lai của Mỹ, một số bước đi hậu trường đã được thực hiện nhằm nắm bắt sớm đường hướng chính sách cũng như nhân sự chủ chốt của ông Biden.

Trong số các đồng minh và đối tác của Mỹ, Hàn Quốc là nước có nhiều lời chúc mừng nhất từ chính phủ, quốc hội cho tới từng đảng chính trị. Trong chuyến công du Mỹ của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hôm qua, ngoài việc hội đàm với người đồng cấp Mike Pompeo, bà Kang còn có kế hoạch gặp các thành viên phụ trách đối ngoại và an ninh của ông Biden cũng như giới nghị sĩ và chuyên gia để nắm tình hình.

Theo tiết lộ của một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc , rất khó để gặp bất kỳ ai trong quá trình chuyển giao hoặc những người sẽ được bổ nhiệm, nhưng giới chức Seoul đang nỗ lực tiếp cận để thu thập thông tin và cố gắng đánh giá xu hướng hậu bầu cử, nhất là về việc hình thành đội ngũ an ninh quốc gia mới.

Chính sách của Mỹ trong tương lai về vấn đề bán đảo Triều Tiên và việc xác định chi phí Mỹ muốn Hàn Quốc chi trả cho sự hiện diện quân đội Mỹ rất quan trọng với Seoul, bởi lẽ chính sách đó trong 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump so với thời ông Biden làm phó tổng thống đã rất khác biệt. Do đó, tìm hiểu và tiếp cận những nhân sự chủ chốt tiềm năng cho các vị trí ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ chính là trọng tâm đối với Seoul lúc này.