Hiểm họa siêu động đất tại California

Ngày 6.7, nhiều khu vực tại miền nam bang California của Mỹ tiếp tục rung chuyển vì trận động đất thứ hai liên tiếp trong chưa đầy 48 giờ. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết động đất mạnh 7,1 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 7 km nằm gần TP.Ridgecrest, cách TP.Los Angeles khoảng 200 km về phía đông bắc. Trong khi đó, Reuters trích dữ liệu của Trung tâm địa chất châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) thông báo hạ cường độ xuống còn 6,9 độ Richter. Giới chuyên gia cho biết đây là trận động đất chính, giải phóng nguồn năng lượng gấp 11 lần so với trận tiền chấn 6,4 độ Richter hôm 4.7 (giờ địa phương) cũng gần Ridgecrest.

Chấn động dữ dội được ghi nhận từ Ridgecrest và các vùng lân cận trong khi rung lắc lan tới Los Angeles, San Diego, San Francisco và cả Las Vegas ở bang Nevada. Một số ngôi nhà bị cháy do rò rỉ khí gas trong khi nhiều hộ gia đình bị mất điện, theo CNN. Do động đất xảy ra ở khu vực thưa thớt dân cư nên chính quyền thông báo không có người nào thiệt mạng hay bị thương nghiêm trọng trong khi thiệt hại vật chất không đáng kể. Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo 2 trận động đất cùng hơn 1.400 dư chấn đã làm sống lại nỗi sợ về một trận đại địa chấn (The Big One) xuất phát từ rãnh đứt gãy địa tầng San Andreas có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bản đồ hiển thị tâm chấn của hai trận động đất Nguồn: CNN

Đứt gãy San Andreas dài khoảng 1.200 km chạy dọc từ bắc xuống nam California từng gây ra nhiều trận động đất mạnh trong quá khứ, đặc biệt là trận động đất 7,9 độ Richter năm 1906 tại San Francisco làm hàng ngàn người thiệt mạng và tàn phá hầu hết thành phố. Đài CBS News dẫn lời nhà vật lý nổi tiếng Michio Kaku tại ĐH New York cho biết đứt gãy San Andreas có chu kỳ tạo ra siêu động đất trên dưới 130 năm/lần, như vậy tính từ năm 1906 thì thảm họa kế tiếp có thể xảy ra trong 17 năm nữa. “Đó là điều không thể tránh khỏi. Đó chính là định luật vật lý”, ông Kaku cảnh báo. Trong khi đó, nhà địa chấn học Lucy Jones tại Viện Công nghệ California dự báo xác suất xảy ra một “đợt trở mình” từ 7 độ Richter trở lên trong một tuần tới là 10%.

Theo NBC News, trận động đất mạnh gây thiệt hại lớn gần đây nhất tại California xảy ra vào năm 1994 tại khu Northridge của Los Angeles với cường độ 6,7 độ Richter. Do tâm chấn nằm ở vùng thành thị nên gây thiệt hại nặng nề với 58 người thiệt mạng, hơn 9.000 người bị thương và tổn thất kinh tế 49 tỉ USD. Tuy nhiên, Đài KPCC dẫn lời các nhà khoa học cảnh báo “The Big One” sẽ có cường độ từ 7,8 độ Richter trở lên với sức hủy diệt khủng khiếp, có thể khiến 1.800 người thiệt mạng và 50.000 người bị thương. “Người dân California cần chuẩn bị ngay lúc này. Dự trữ thực phẩm, nước uống trong trường hợp khẩn cấp, vạch tuyến đường sơ tán, cập nhật thông tin từ internet, đài phát thanh hay bất cứ phương tiện nào. Hãy chuẩn bị vì nó sẽ xảy đến”, ông Kaku nói.