Hiệp ước phòng thủ Mỹ-Philippines ‘áp dụng cho các tình huống ở Biển Đông’

“Dù không phải là bên tranh chấp, chúng tôi rất quan tâm tới những gì đang diễn ra ở Biển Đông và đó là lý do chúng tôi làm việc tận lực để bảo vệ tự do hàng hải và tự do hàng không. Những nguyên tắc và giá trị này quan trọng đối với tất cả chúng ta, không chỉ cho khu vực Thái Bình Dương mà cả cộng đồng quốc tế nên đó là lý do chúng tôi đang tiến hành hoạt động tự do hàng hải”, Đại sứ Kim nới trước báo giới tại thành phố Quezon của Philippines hôm 23.5, theo Đài ABS-CBN News.