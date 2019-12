Hình ảnh cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Obama tại Việt Nam

Ngày 9.12, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh tại Trường THPT Cần Giuộc (H.Cần Giuộc, Long An). Tham gia đoàn còn có các nữ diễn viên Julia Roberts, Ngô Thanh Vân, Lana Condor và con gái của cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush là Jenna Bush Hager.

Tại đây, bà Obama đã gặp gỡ đại diện nhiều tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em gái. Bà cũng có cuộc chia sẻ, trò chuyện với các nữ sinh và dự lớp kỹ năng sống do Room to Read điều phối tại Long An.

Trước khi rời Long An, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cũng đã chụp hình lưu niệm cùng các nữ sinh tại Trường THPT Cần Giuộc. Nụ cười và những cái ôm nồng ấm của bà với các nữ sinh đã kéo gần khoảng cách giữa họ.

Bà Obama chụp hình cùng nữ sinh và và thành viên tham gia hoạt động hỗ trợ giáo dục nữ sinh và trẻ em tại Long An ngày 9.12 Tuyết Lan

Trong khi đó, tại TP.HCM, chiều nay cựu Tổng thống Barack Obama đã tới văn phòng thành ủy TP.HCM. Theo ghi nhận của phóng viên, đoàn xe của ông Obama có cảnh sát dẫn đường. Hoạt động diễn ra trong thời gian ngắn.

Đây là chuyến thăm tới TP.HCM đầu tiên của ông Obama kể từ sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống. Trước đó, vào tháng 5.2016, ông Obama đã ghé thăm chùa Ngọc Hoàng (Q.1, TP.HCM), sau đó là buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và đối thoại trực tiếp với khoảng 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam.