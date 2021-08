Hội đồng Bảo an ra nghị quyết dành cho Taliban

Nghị quyết nói trên nhận được 13 phiếu ủng hộ trong 15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc; Nga và Trung Quốc không bỏ phiếu, theo Reuters. Cụ thể, nghị quyết nhấn mạnh Hội đồng Bảo an mong Taliban giữ các cam kết, trong đó có đảm bảo việc rời khỏi Afghanistan một cách an toàn và có trật tự cho những người Afghanistan và công dân nước ngoài muốn rời khỏi đất nước này.

Tuy nhiên, nghị quyết không nêu rõ bất kỳ điều khoản trừng phạt Taliban nếu lực lượng này không thực hiện cam kết trên.

Nghị quyết cũng không đề cập đề nghị hôm 29.8 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là lập vùng an toàn ở thủ đô Kabul để những người muốn rời khỏi Afghanistan có được sự đi lại an toàn.

Đề nghị lập vùng an toàn được đưa ra trong bối cảnh nguy cơ xảy ra các vụ tấn công ở sân bay Kabul vẫn còn ở mức cao sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài sân bay này vào tối 26.8, khiến khoảng 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ, theo tờ The New York Times dẫn lời giới chức y tế ở Kabul.