Hội đồng Bảo an ra tuyên bố về Myanmar sau cuộc họp do Việt Nam triệu tập

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc còn nhấn mạnh đồng thuận 5 điểm của ASEAN về Myanmar nên được áp dụng ngay lập tức, theo AFP. Đồng thuận này đạt được trong hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo các nước ASEAN ở Indonesia hôm 24.4.

Tuyên bố trên được thông qua sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an và các nước phương Tây buộc phải nhượng bộ Trung Quốc và Nga. Hai nước này trước đó đã yêu cầu Hội đồng Bảo an xóa bỏ các cụm từ trong dự thảo tuyên bố do Anh soạn là “một lần nữa cực lực lên án bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa” và “tái kêu gọi quân đội kiềm chế tối đa”, theo AFP dẫn lời một số nhà ngoại giao.