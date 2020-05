Hơn 100 nước ủng hộ điều tra nguồn gốc Covid-19, Trung Quốc nói còn quá sớm

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18.5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng hầu hết các nước trên thế giới tin là đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, vì vậy việc khởi động cuộc điều tra nguồn gốc ngay lúc này là vẫn còn sớm.

Trước đó, hơn 110 nước đã ủng hộ lời kêu gọi về việc điều tra độc lập nguồn gốc Covid-19, theo đài SBS.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne ngày 18.5 nói rằng điều này giúp tiếp thêm động lực và cho thấy nhiều nước có cùng quan điểm trong việc tìm hiểu nguồn gốc căn bệnh đã khiến hơn 300.000 người tử vong, hàng triệu người mất việc trên toàn cầu.

WHO: "khoa học phải là trung tâm" trong điều tra nguồn gốc virus corona

Ngày 18.5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ tổ chức hội nghị thường niên, trong đó vấn đề điều tra nguồn gốc Covid-19 dự kiến sẽ được nêu ra.

Theo Reuters, lời kêu gọi có thể sẽ được nêu ra thông qua nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) trình lên.

Một số nguồn tiết lộ nghị quyết kêu gọi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khởi động cuộc đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện đối với việc ứng phó với Covid-19 do WHO điều phối.

Nghị quyết ủng hộ tiếp tục các nhiệm vụ thực địa khoa học để xác định nguồn động vật của Covid-19 và làm cách nào lây nhiễm cho con người.