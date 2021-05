Hồng Kông đóng băng toàn bộ tài sản của trùm truyền thông Jimmy Lai

Cục trưởng An ninh Hồng Kông Lý Gia Siêu ngày 14.5 thông báo đóng băng tất cả tài sản của ông Jimmy Lai , gồm cổ phiếu của tập đoàn truyền thông Next Digital mà ông nắm giữ và tài sản trong các tài khoản ngân hàng địa phương của 3 công ty do ông sở hữu, theo tờ Nikkei Asia.