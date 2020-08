Ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bị bắt

Cảnh sát Hồng Kông sáng 10.8 thông báo đã bắt giữ 7 người vì nghi vi phạm luật an ninh quốc gia. Theo thông báo trên Twitter, những người này từ 39 - 72 tuổi, bị nghi cấu kết với nước ngoài xâm hại an ninh quốc gia theo điều 29 của luật an ninh quốc gia.

Ông trùm truyền thông Jimmy Lai cùng hai con trai Timothy và Ian nằm trong số những người bị bắt, theo tờ Apple Daily thuộc sở hữu của ông Lai.

Điều 29 của luật an ninh quốc gia cấm hành vi cấu kết với nước ngoài hoặc các tổ chức bên ngoài gây chiến tranh, can thiệp bầu cử, cản trở việc thực thi luật pháp và chính sách, dùng biện pháp trái phép nhằm kích động sự thù ghét của người dân Hồng Kông với chính quyền đặc khu và trung ương.

Người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 - 10 năm, trong khi hành vi nghiêm trọng có thể chịu án chung thân.

Hồng Kông chứng kiến những vụ bắt giữ đầu tiên theo luật an ninh mới

Theo tờ South China Morning Post, ông Jimmy Lai (72 tuổi) bị bắt vì nghi cấu kết với nước ngoài, có lời lẽ kích động nổi loạn và âm mưu lừa gạt. Ông Jimmy Lai là chủ sở hữu nhiều tờ báo, tạp chí có lượng phát hành hàng đầu Hồng Kông như Apple Daily, Next.

Đây là đợt bắt giữ thứ 3 từ khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực từ ngày 30.6. Chính quyền Hồng Kông cũng đã phát lệnh bắt giữ 6 nhà hoạt động đối lập đang ở nước ngoài vì nghi vi phạm luật an ninh quốc gia.