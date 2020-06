Hồng Kông thông qua luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc

Theo luật mới, bất kỳ ai bị kết tội xúc phạm quốc ca Trung Quốc có thể bị phạt tới 50.000 HKD (150 triệu đồng) và lãnh án 3 năm tù.

Luật cũng yêu cầu “mọi cá nhân và tổ chức” nên thể hiện thái độ tôn trọng, trang nghiêm với quốc ca Trung Quốc. Ngoài ra, các học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Hồng Kông cũng phải học hát quốc ca và học về lịch sử bài hát.

Những người phản đối cho rằng việc thông qua luật trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy Bắc Kinh đang siết chặt quyền tự chủ của Hồng Kông.

Theo Reuters, hai nghị viên đối lập ở Hồng Kông là Eddie Chu Hoi-dick và Raymond Chan Chi-chuen đã bị lực lượng an ninh áp giải ra khỏi phòng họp của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông khi có hành vi gây rối tại cuộc họp.

Nghị viên Chu đã đổ một chất lỏng có mùi hôi khó chịu ra khán phòng họp, khiến cuộc họp về dự luật quốc ca kể trên tạm hoãn trong phút chốc.

Đặc khu trưởng Hồng Kông chỉ trích "tiêu chuẩn kép" của Mỹ về biểu tình bạo động

Phát biểu ngoài phòng họp, nghị viên Chu cho hay chất được ông sử dụng là phân sinh học và hành động của ông nhằm phản đối dự luật quốc ca.

Động thái trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi quốc hội Trung Quốc ngày 28.5 thông qua dự thảo nghị quyết về luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông

Luật an ninh Hồng Kông bao gồm các điều khoản nhằm đối phó với các hành vi đe dọa an ninh quốc gia hay ủng hộ ly khai, lật đổ và khủng bố, đồng thời cho phép các cơ quan của Trung Quốc đại lục hoạt động tại đặc khu khi cần, trong đó có mảng tình báo và an ninh.

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đã bày tỏ quan ngại về nội dung của luật an ninh trên, mà theo họ có thể ảnh hưởng đến nguyên tắc “Một quốc gia, hai chế độ” đối với Hồng Kông.