Houston, biểu tượng đặc biệt của quan hệ Mỹ - Trung

Đầu năm 1979, chỉ vài tuần sau khi Mỹ và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình có chuyến thăm nhà nước mang tính chất lịch sử tới Mỹ. Hình ảnh ông Đặng đội chiếc mũ cao bồi khi xem đua ngựa rodeo tại Houston khi đó được truyền thông đặc biệt chú ý.

Trong cuốn sách có tựa Watch Out for the Foreign Guests!: China Encounters the West (tạm dịch: Coi chừng những vị khách nước ngoài: Trung Quốc chạm trán phương Tây), nhà báo Orville Schell - người có mặt trong chuyến công du của ông Đặng lúc đó, mô tả lại: “Đám đông huýt sáo và reo hò trong sự thích thú khi ông Đặng đội chiếc mũ cao bồi. Chỉ với cử chỉ đơn giản đó, ông Đặng dường như không chỉ kết thúc 30 năm quan hệ gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ, mà còn mở ra cánh cửa cho phép người dân (Trung Quốc - PV) cùng ông tiếp nhận lối sống và văn hóa Mỹ”.