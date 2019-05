Huawei sẽ thách thức động thái mới của Mỹ

Tờ South China Morning Post hôm qua đưa tin Tập đoàn Huawei của Trung Quốc tuyên bố sẽ thách thức quyết định của Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei và 68 chi nhánh của tập đoàn này ở 20 quốc gia vào một danh sách đen. Bị liệt vào danh sách này, Huawei sẽ gặp khó khăn hơn trong việc sử dụng các linh kiện và công nghệ quan trọng từ Mỹ cho sản phẩm của mình.

Danh sách đen được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm sử dụng thiết bị từ những công ty “gây nguy cơ không thể chấp nhận cho an ninh quốc gia Mỹ hay an ninh và an toàn của người Mỹ”. Giới chuyên gia cho rằng sắc lệnh được đưa ra xuất phát từ quan ngại của Washington về mối đe dọa do thám từ Huawei.