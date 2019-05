Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ tuyên chiến với Huawei

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngưng các hành động này và thay vào đó tạo điều kiện tốt hơn cho hợp tác kinh doanh”, theo BBC dẫn lời ông Lục Khảng.

Tuy nhiên, ông này không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về cách Trung Quốc lên kế hoạch trả đũa.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã ký sắc lệnh cấm sử dụng thiết bị từ những công ty “gây nguy cơ không thể chấp nhận cho an ninh quốc gia Mỹ hay an ninh và an toàn của người Mỹ”, theo AFP.