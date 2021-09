Indonesia tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố có liên hệ với IS

AP ngày 18.9 dẫn lời chuẩn tướng Farid Makruf, chỉ huy quân sự tỉnh Trung Sulawesi, cho biết quân đội Indonesia đã tiêu diệt Ali Kalora, thủ lĩnh một nhóm thánh chiến. Người còn lại được cho là Jaka Ramadan.

Đây được xem là chiến thắng của chiến dịch chống khủng bố tại đảo Sulawesi.

Hai phần tử thánh chiến này bị bắn hạ trong một cuộc đột kích vào ngày 18.9 do các sĩ quan quân đội và cảnh sát ở huyện Parigi Moutong của tỉnh Trung Sulawesi thực hiện, ông Makruf cho biết. Khu vực này giáp với huyện Poso, điểm nóng về hoạt động của các chiến binh Hồi giáo trong tỉnh.

“Ali Kalora là kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất. Tên này là thủ lĩnh của MIT, nhóm chiến binh Mujahideen ở Đông Indonesia”, ông Makruf nói.

MIT đã tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào năm 2014. Ông Makruf cũng cho biết lực lượng an ninh đang truy tìm 4 thành viên còn lại của MIT. Cuộc đấu súng ngày 18.9 xảy ra hai tháng sau khi lực lượng an ninh tiêu diệt hai người bị tình nghi là thành viên MIT trong một cuộc đột kích.

MIT đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một số vụ sát hại các sĩ quan cảnh sát và người theo đạo Thiên chúa, tôn giáo thiểu số ở Indonesia. Trung Sulawesi đã tăng cường các hoạt động an ninh trong những tháng gần đây để truy bắt các thành viên của MIT, đặc biệt là Kalora.