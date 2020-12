Iran bị nghi tạo website đe dọa các quan chức bầu cử Mỹ

Trong một tuyên bố, FBI và Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Enemies of the People (tạm dịch Kẻ thù của nhân dân) xuất hiện trên internet sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ (3.11) và hiện không hoạt động, theo Reuters.