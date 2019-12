Iran lên án Mỹ không kích ở Iraq và Syria là 'ủng hộ khủng bố'

Lầu Năm Góc ngày 29.12 tuyên bố cuộc không kích vào lực lượng Kata’ib Hezbollah ở miền tây Iraq và đông Syria là nhằm đáp trả vụ tấn công bằng rocket hôm 27.12 vào căn cứ K1 ở Iraq, khiến 1 nhân viên dân sự Mỹ thiệt mạng và 4 người bị thương. Căn cứ K1 là nơi đóng quân của lực lượng Mỹ và Iraq

"Cuộc không kích này một lần nữa chứng minh những tuyên bố của Mỹ về cuộc chiến chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là giả dối… Lý do là Mỹ đã tấn công lực lượng vốn chống lại tổ chức khủng bố IS trong những năm qua”, AFP dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Iran, ông Abbas Mousavi ngày 30.12.

Ông Mousavi nhấn mạnh: "Thông qua cuộc không kích, Mỹ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa khủng bố, phớt lờ chủ quyền và độc lập của các quốc gia khác. Washington sẽ phải gánh chịu hậu quả vì những hành động phi pháp ".

Người phát ngôn của chính phủ Iran, ông Abbas Mousavi lên án hành động quân sự của Mỹ ở Iraq Reuters

Người phát ngôn Iran đồng thời cáo buộc sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài trong khu vực, bao gồm Mỹ, là nguyên nhân gây bất ổn.

Reuters dẫn lời các nguồn tin an ninh Iraq cho biết ít nhất 25 người thiệt mạng và 55 người bị thương sau 3 đợt không kích của Mỹ, do các chiến đấu cơ F-15 thực hiện, nhắm vào 5 cơ sở của lực lượng Kata'ib Hezbollah ở Iraq và Syria ngày 29.12.

Ông Jamal Jaafar Ibrahimi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng PMF vốn trực thuộc lực lượng vũ trang Iraq, tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ.

Còn được biết đến với tên Abu Mahdi al-Mohandes, ông Ibrahimi là một trong những đồng minh của Iran và trước đây từng là nhà sáng lập kiêm thủ lĩnh lực lượng Kata’ib Hezbollah.

Căng thẳng Iran - Mỹ leo thang kể từ khi Washington hồi 2018 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran và tái áp đặt các lệnh cấm vận làm tê liệt nền kinh tế Iran.