Iran nghi ngại giải pháp hòa bình của Mỹ

“Liên minh vì giải pháp hòa bình?”, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif viết trên Twitter, đồng thời liệt kê 8 sáng kiến ngoại giao do Tehran đề xuất kể từ năm 1985, bao gồm kế hoạch hòa bình vì Yemen (2015) và hiệp ước không gây hấn tại vùng Vịnh đầu năm nay.

Dù ông Pompeo nhấn mạnh Washington “ưu tiên giải pháp hòa bình”, nhưng những nhà chiến lược quân sự Mỹ được cho là đang chuẩn bị danh sách các mục tiêu không kích ở Iran, bao gồm căn cứ quân sự, khu phóng tên lửa cùng Nhà máy lọc dầu Abadan, theo tờ The New York Times. Đây được cho là kế hoạch trả đũa Iran do Tehran bị Mỹ và Ả Rập Xê Út cáo buộc đứng sau vụ tấn công hôm 14.9, bất chấp lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm.