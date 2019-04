IS âm mưu tấn công vào người Úc và Zealand ở Thổ Nhĩ Kỳ?

Nghi phạm, người Syria, bị bắt ở Tekirdag, tỉnh nằm phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ và gần bán đảo Gallipoli, theo Reuters dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát khu vực.

tin liên quan Bên những bức tượng về cuộc chiến Gallipoli cách đây 101 năm Mỗi năm, nhiều ngưới Úc và New Zealand đến Thổ Nhĩ Kỳ để dự các lễ tưởng nhớ những binh sĩ thuộc quân đội Úc và New Zealand đổ bộ vào Gallipoli trong Thế chiến I. Mỗi năm, nhiều ngưới Úc và New Zealand đến Thổ Nhĩ Kỳ để dự các lễ tưởng nhớ những binh sĩ thuộc quân đội Úc và New Zealand đổ bộ vào Gallipoli trong Thế chiến I.

Hôm 24.4, binh sĩ Úc, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều nước khác đã tổ chức các lễ tưởng niệm trên Gallipoli. Theo kế hoạch, vào sáng nay 25.4 (giờ địa phương), nhiều người Úc và New Zealand tổ chức một lễ đặc biệt để đánh dấu cuộc đổ bộ do lực lượng thủy quân lục chiến của 2 nước này tiến hành.

Reuters Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra an ninh một du khách đến từ Úc trước thềm lễ đánh dấu sự kiện đổ bộ vào Gallipoli trong Thế chiến I

Vị phát ngôn viên cảnh sát không nói rõ ngày nghi phạm có thể tiến hành cuộc tấn công.

Theo hãng tin Demiroren, nghi phạm có thể đã chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm vào các lễ nói trên nhằm đáp trả vụ công dân Úc Brenton Tarrant (28 tuổi) xả súng tạ hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand hôm 15.3, khiến 50 người thiệt mạng. IS sau đó đã kêu gọi trả thù vụ này.

Hôm 23.4, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liên hoàn khiến hơn 320 người chết ở Sri Lanka hôm 21.4. Trong cuộc điều trần khẩn cấp trước quốc hội ngày 22.4, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cho hay: “Kết quả điều tra sơ bộ phát hiện những gì đã xảy ra ở Sri Lanka vào ngày 21.4 là nhằm trả đũa cho vụ tấn công chống lại người Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand”, theo AFP.

[VIDEO] "Góa phụ IS" thiện - ác lẫn lộn trong trại tập trung

Tuy nhiên, ông Wijewardene không nói rõ lý do các điều tra viên tin rằng có mối liên hệ với vụ tay súng Tarrant.

Trong khi đó, chính phủ New Zealand thông báo vẫn chưa thể xác nhận chính xác mối liên hệ giữa vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka và vụ xả súng ở Christchurch.