IS công bố kẻ chủ mưu tấn công đẫm máu ở Sri Lanka

Trang tuyên truyền AMAQ của IS đăng tải bức ảnh cho thấy những phần tử đánh bom liều chết Sri Lanka đứng cạnh kẻ chủ mưu Zaharan Hashmi, theo tờ The Telegraph. Bên cạnh đó, còn có đoạn video thể hiện những kẻ tấn công người Sri Lanka tuyên bố trung thành với thủ lĩnh IS.

AMAQ khẳng định vụ đánh bom 3 nhà thờ, 4 khách sạn ở Sri Lanka vào ngày lễ Phục sinh (21.4) là “những đợt tấn công tử vì đạo”. Theo AMAQ, IS đã điều động 7 kẻ đánh bom liều chết tham gia vụ tấn công đẫm máu.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi tuyên bố của IS. Tôi tin rằng IS có dính líu”. Nhà lãnh đạo đồng thời cảnh báo nguy cơ các phần tử cực đoan tiếp tục tấn công Sri Lanka.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ruwan Wijewardene cho hay: “Kết quả điều tra sơ bộ phát hiện những gì đã xảy ra ở Sri Lanka vào ngày 21.4 là nhằm trả đũa cho vụ tấn công chống lại người Hồi giáo ở thành phố Christchurch , New Zealand”, theo AFP.

Ảnh chụp màn hình The Telegraph IS tuyên bố đây là các phần tử đánh bom liều chết ở Sri Lanka cùng giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Zaharan Hashmi (trung tâm)

Tuy nhiên, ông Wijewardene không nói rõ lý do các điều tra viên tin rằng có mối liên hệ với vụ tay súng người Úc mang tư tưởng dân da trắng thượng đẳng Brenton Harrison Tarrant xả súng giết chết 50 người tại 2 đền thờ Hồi giáo ở Christchurch vào ngày 15.3. Ông Wijewardene cũng xác định 2 nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước là NTJ và JMI gây ra vụ tấn công đẫm máu, với sự tiếp tay của “mạng lưới cực đoan quốc tế ”.

Tính đến ngày 24.4, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ở Sri Lanka đã tăng lên ít nhất 359 người, trong đó có 45 trẻ em, và 500 người bị thương. Đến nay đã có 40 nghi phạm người Sri Lanka bị bắt giữ và các điều tra viên đang thẩm vấn một công dân Syria.

Hiện vẫn chưa rõ IS can dự đến mức nào trong vụ tấn công Sri Lanka do tổ chức này hoàn toàn suy yếu và gần như bị đánh bại tại Syria. Trước đây, IS cũng từng đưa ra nhiều tuyên bố nhận trách tấn công giả mạo.

Trong khi đó, chính phủ New Zealand thông báo vẫn chưa thể xác nhận chính xác mối liên hệ giữa vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka và vụ xả súng ở Christchurch.