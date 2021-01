IS đánh bom liều chết giữa chợ, ít nhất 32 người chết ở Iraq

Đây là vụ đánh bom liều chết đầu tiên ở Iraq trong vòng 3 năm qua. Chính phủ Iraq cảnh báo nguy cơ IS trỗi dậy sau khi bị đánh bại ở nước này hồi năm 2017, theo Reuters.

Trong một tuyên bố trên nền tảng Telegram, IS cho biết hai trong số những kẻ đánh bom liều chết đã điểm hỏa 2 quả bom mang trong người ngay giữa khu chợ bán quần áo đông đúc tại Quảng trường Tayaran ở trung tâm Baghdad.

"Một kẻ đánh bom lao đến, ngã xuống đất, gào thét 'bụng tôi đau quá' và kích ngòi kíp nổ. Quả bom phát nổ ngay lập tức. Mọi người bị xé xác thành từng mảnh", một người bán hàng rong nói với Reuters.

Cơ quan y tế Iraq xác nhận ít nhất 32 người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép và ít nhất 110 người bị thương.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các chỉ huy an ninh hàng đầu để thảo luận về tình hình an ninh sau vụ đánh bom liều chết.

Lực lượng an ninh Iraq đã được triển khai và phong tỏa các tuyến đường quan trọng để ngăn chặn những vụ tấn công tiếp theo.

Trước đây, các vụ đánh bom liều chết nhằm vào dân thường là chiến thuật gần như hàng ngày của IS ở Iraq.

IS kiểm soát gần 2/3 lãnh thổ Iraq kể từ năm 2014. Đến 2017, IS đã bị đánh đuổi khỏi tất cả các lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát ở Iraq, nhưng các tay súng IS vẫn tiếp tục âm thầm hoạt động.