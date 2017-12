Một tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa kêu gọi người Hồi giáo ở Mỹ tận dụng luật lệ lỏng lẻo về kiểm soát súng đạn của nước này để mua vũ khí và tiến hành các cuộc tấn công.

Tay súng cụt một chân này này xuất hiện trong một đoạn phim do IS công bố ngày 27.12, được giới thiệu là người Mỹ tên “Abu Salih al-Amriki”, theo tờ The Washington Post. Trong phim, Abu Salih nói tiếng Anh giọng New York, và mang một khẩu súng ngắn.

“Hãy tận dụng thực tế rằng mọi người có thể dễ dàng có được một khẩu súng trường hoặc súng ngắn. Hãy nã đạn vào bọn vô thần để chúng biết sợ người Hồi giáo, và lộ rõ bản chất thù hằn đạo Hồi”, Abu Salih nói trong đoạn phim.

tin liên quan Đức phá âm mưu khủng bố của IS

Hiện không rõ lời đoạn phim được ghi hình ở đâu và khi nào. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh nội địa chưa bình luận về danh tính của Abu Salih cũng như mối đe dọa tiềm tàng từ lời kêu gọi như trên. Hiện không rõ lời đoạn phim được ghi hình ở đâu và khi nào. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh nội địa chưa bình luận về danh tính của Abu Salih cũng như mối đe dọa tiềm tàng từ lời kêu gọi như trên.

Trong khi đó, nguy cơ những đối tượng theo IS ở Mỹ có thể mua được vũ khí nguy hiểm một cách hợp pháp đang là mối quan ngại ngày càng lớn của giới chức chống khủng bố.

Hồi tuần trước, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia của Mỹ Nicholas Rasmussen nói với giới phóng viên rằng luật lệ hiện hành về quản lý súng đạn ở nước này có thể cung cấp thêm khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn cho những đối tượng giết người hàng loạt.

Văn Khoa