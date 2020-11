IS tấn công ở Iraq, 11 người chết

IS chưa lên tiếng nhận trách nhiệm.

“IS đã tấn công tháp canh, giết chết 5 thành viên của bộ lạc Hashed và 6 người dân địa phương đến hỗ trợ đẩy lùi cuộc tấn công ”, một nguồn tin an ninh cho hay.

AFP hôm qua loan tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tối 8.11 ném lựu đạn, khai hỏa vào một chốt quân sự do lực lượng thuộc bộ lạc Hashed kiểm soát ở khu Al-Radwaniyah, nằm phía tây thủ đô Baghdad của Iraq, khiến 11 người chết và 8 người bị thương.

Sau khi bị liên quân do Mỹ dẫn đầu đẩy lùi tại Iraq vào cuối năm 2017, IS vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh và cơ sở hạ tầng nhà nước, nhưng cuộc tấn công gây thương vong lớn và quá gần Baghdad như trên thì hiếm khi xảy ra.