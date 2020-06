IS tìm cách trỗi dậy ở Iraq

Tờ The New York Times hôm 10.6 ghi nhận số trường hợp tấn công theo kiểu du kích của IS đang gia tăng từ đầu năm đến nay, trong khi Iraq và Mỹ đang khởi động vòng đàm phán mới nhằm giảm lực lượng Mỹ trú đóng tại nước này.