Lợi dụng bệnh dịch, IS tìm cách trỗi dậy

Đài Al Jazeera ngày 11.5 đưa tin tân Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi vừa tái bổ nhiệm trung tướng Abdul Wahab al-Saadi vào lực lượng phòng chống khủng bố. Vị tướng này nổi tiếng về thành tích truy quét tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và lập công đầu trong việc đẩy lùi IS khỏi Mosul vào năm 2017, nhưng bị giáng chức không rõ lý do dưới thời cựu Thủ tướng Adel Abdul Mahdi vào năm ngoái. Việc này khiến người dân biểu tình phản đối rầm rộ tại Baghdad và nhiều nơi trên cả nước.

Quyết định quan trọng của chính phủ Iraq cho thấy lo ngại về nguy cơ IS trỗi dậy trong bối cảnh lực lượng an ninh của Iraq, Syria cùng liên quân do Mỹ cầm đầu đang bận rộn đối phó đại dịch Covid-19 và những xáo trộn về kinh tế - xã hội gây ra do giá dầu giảm mạnh.

Liên quân giảm chiến dịch

Trong thời gian đối phó với Covid-19, lực lượng liên quân đang tạm ngưng tham gia với quân đội Iraq hay Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong các chiến dịch truy quét các mục tiêu IS

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của liên quân cho biết các chiến dịch phối hợp này vẫn còn được triển khai hồi tháng 3 khi 2 lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng trong vụ đọ súng dữ dội tại một nơi trú ẩn của IS ở phía bắc Iraq. Quan chức này khẳng định các chiến dịch sẽ triển khai lại nếu xác định được các mục tiêu cấp cao của IS như vụ tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tại Syria vào tháng 10.2019.

Hiện liên quân vẫn hỗ trợ công tác cố vấn cho giới tướng lĩnh Iraq và hỗ trợ không kích, chia sẻ thông tin tình báo nhưng việc cố vấn ở tuyến đầu bị tạm ngưng do Covid-19.

Các tay súng IS tại Syria trong video tuyên truyền đưa ra năm 2015 ẢNH: WELT

Song song đó, liên quân đã đóng cửa hoặc bàn giao nhiều căn cứ cho phía Iraq sau “thành công của Lực lượng An ninh Iraq trong cuộc chiến chống IS”, nhưng một quan chức liên quân cho hay các căn cứ đóng cửa sớm hơn dự kiến nhiều tháng vì ảnh hưởng của Covid-19.

IS tăng cường tấn công

Trước tình hình đó, IS đang tăng cường các vụ tấn công trong vài tuần qua với hy vọng lợi dụng tình trạng biến động ở Trung Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 8.5, trung tướng Pat White chỉ huy liên quân đối phó với IS tại Iraq và Syria cho biết IS nhận trách nhiệm 151 vụ tấn công trong tháng 4. Tuy nhiên, ông cho rằng các vụ tấn công gần đây ít tinh vi hơn trước nếu xét về vũ khí. “Giờ đây chúng chủ yếu tấn công với các vũ khí hạng nhẹ, súng trường, súng cối nòng nhỏ”, ông cho biết.

Một quan chức khác trong liên quân cho rằng IS đang gặp khó khăn về tài chính và nhiều vụ tấn công gần đây đều nhằm bổ sung nguồn lực.

“Nhiều thông tin tình báo cho rằng các lãnh đạo địa phương của IS đang tập trung vào các vụ tấn công nhằm thu lợi như bắt cóc đòi tiền chuộc”, quan chức này cho biết. Trước tình hình này, tướng White cảnh báo rằng IS có thể sẽ cố tuyển dụng thêm nhiều thành viên nhằm duy trì lực lượng cũng như lôi kéo sự ủng hộ.