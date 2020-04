Mỹ cảnh giác đối phó đại dịch

Dù vậy, tỷ lệ người Mỹ phản đối lệnh phong tỏa không đáng kể so với tỷ lệ ủng hộ những biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan . Kết quả thăm dò ý kiến do Đài NBC News và tờ The Wall Street Journal công bố hôm 19.4 cho thấy gần 60% số cử tri Mỹ quan ngại việc nới lỏng lệnh ở nhà sẽ khiến thêm nhiều người chết vì Covid-19 hơn so với những lo lắng về kinh tế.