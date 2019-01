Israel chi bao nhiêu để bảo vệ con thủ tướng đi du lịch?

Trang Walla đưa tin chính phủ Israel đồng ý chi 6 triệu shekel (37,6 tỉ đồng) để bảo vệ an ninh cho các cựu thủ tướng nhưng số tiền này còn được chi cho việc bảo vệ con trai ông Netanyahu là Avner khi đi du lịch.

Avner (24 tuổi) rời Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vào năm 2017. Gần đây, Avner quyết định du lịch đến Úc và New Zealand trong thời gian 8 tháng. Việc đảm bảo an ninh cho Avner cần 2 cận vệ và những người này được Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) thay đổi 2 tuần một lần.

Những cận vệ được đưa từ Israel hoặc từ Đại sứ quán ở Úc tới. Chi phí vé máy bay, ăn uống, đi lại, chỗ ở và bảo hiểm của họ đều dùng tiền ngân sách.

Shin Bet không tiết lộ cụ thể nhưng truyền thông cho rằng chi phí này lên đến 100.000 shekel (627,5 triệu đồng) hằng tháng. Ước tính chi phí còn tăng lên khi vợ ông Netanyahu là bà Sara sắp đến Úc để thăm con trai. Thủ tướng Netanyahu và gia đình chưa đưa ra bình luận gì về các thông tin trên.