Israel liên tục tấn công 'trả đũa' Syria, gây thương vong

Hơn 10.000 cảnh sát Anh được điều động nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 3-5.6, với tổng chi phí liên quan đến an ninh dự kiến 25 triệu bảng (735 tỉ đồng).

Theo tờ The Times of India ngày 2.6, đã có ít nhất 2 người chết và nhiều người phải nhập viện trong đợt nắng nóng kinh hoàng ở Ấn Độ với nhiệt độ khủng khiếp tại TP.Churu thuộc bang miền bắc Rajasthan lên tới 50,80C.