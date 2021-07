Ít nhất 12 người thiệt mạng do lũ, Trung Quốc điều 20.000 lính ngăn vỡ đập

Con đập Y Hà Than tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam ( Trung Quốc ) đã bị vỡ một đoạn 20 m trong đợt mưa lũ lớn ngày 20.7, theo Sputnik.

Trước đó, mưa lớn từ cuối tuần đã khiến mực nước sông tại khu vực dâng cao, khiến nhiều vùng bị ngập. Cơ quan khí tượng thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam, cho biết đây là đợt mưa lớn nhất trong 60 năm qua.

Ít nhất 12 người thiệt mạng tại Trịnh Châu, nhiều ngôi nhà bị đổ sập. đài Al Jazeera dẫn lời một chủ nhà hàng họ Vương 56 tuổi tại thành phố cho biết chưa từng chứng kiến trận mưa nào lớn như vậy.

Nước ngập tại Trịnh Châu Ảnh chụp màn hình Tân Hoa xã

Trong đêm, nhà chức trách đã cho biết lũ lớn đã tạo ra một đoạn vỡ 20 m và cảnh báo con đập có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Quân đội Trung Quốc điều động 20.000 quân nhân đến ứng phó khẩn cấp để bảo vệ con đập.

Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam và thành phố Trịnh Châu đã nâng mức cảnh báo ứng phó thảm họa khẩn cấp lên mức cao nhất và dự báo mưa lớn sẽ kéo dài đến ít nhất tối 21.7.

Nước ngập tại Trịnh Châu Reuters

Ngoài ra, trung tâm kiểm soát lũ Trịnh Châu thông báo mực nước tại hồ chứa Quách Gia Chủy đang rất cao và có nguy cơ vỡ đập. Chính quyền địa phương đang ra lệnh sơ tán người dân.

Các hệ thống giao thông công cộng đã bị tạm ngừng hoạt động và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Những đoạn video trên mạng xã hội chưa được xác minh cho thấy hành khách trong toa tàu điện ngầm bị ngập nước tới ngực tại Trịnh Châu.

Vỡ 2 đập lớn ở Trung Quốc vì mưa lớn

Theo Tân Hoa xã, hơn 144.660 người bị ảnh hưởng do mưa lớn tại Hà Nam, 10.152 người được đưa đến nơi an toàn. Tổng cộng 16 hồ chứa lớn và trung bình có mực nước lên đến mức cảnh báo do mưa lớn từ đầu tuần.