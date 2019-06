Ít nhất 36 người chết vì nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ

Đài CNN dẫn nguồn từ Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDMA) cho hay đã có ít nhất 36 người thiệt mạng vì đợt nắng nóng kéo dài nhất trong lịch sử tại nước này.

Người phát ngôn của NDMA Anshu Priya cho biết đợt nắng nóng như thiêu đốt tại nhiều nơi trên cả nước kéo dài 30 ngày liên tục, với nhiệt độ rất cao tại miền bắc và miền trung.

Tại New Delhi, nhiệt độ lên đến 480C mức cao nhất trong tháng 6 từng ghi nhận tại thủ đô còn thành phố Churu thuộc bang Rajasthan ở phía tây ghi nhận nhiệt độ lên hơn 500C hồi đầu tháng..

Ngoài ra, mùa mưa đến chậm khiến thời tiết càng thêm nóng bức và miền nam đón trận mưa đầu mùa hôm 8.6, chậm hơn 7 ngày so với trung bình các năm trước. Trong khi đó, miền bắc vẫn đang trông đợi mưa đến.

Chuyên gia Raghavan Krishnan thuộc Viện Khí tượng nhiệt đới Ấn Độ cảnh báo các đợt nắng nóng đang trở nên thường xuyên và gay gắt hơn.

Vào mùa hè năm 2016, NDMA tiến hành hàng loạt các biện pháp nhằm hạn chế tác động chết người từ nắng nóng, bao gồm việc mở trung tâm trú tạm cho người vô gia cư, điều chỉnh giờ hành chính, lập trạm cấp nước uống và sơn các mái nhà màu trắng nhằm giảm hấp thu nhiệt.

Kết quả là số người thiệt mạng đã giảm mạnh trong những năm gần đây. Trước đó, 2.400 người tử vong trong đợt nắng nóng năm 2015. Đến năm 2016, con số tử vong giảm xuống còn 250 người.