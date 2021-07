Ít nhất 400 vụ nổ súng trong dịp lễ Quốc khánh tại Mỹ

Dữ liệu số vụ bạo lực súng đạn trên khắp nước Mỹ này do Gun Violence Archive thu thập trong 72 giờ, từ ngày 2 đến 4.7, và vẫn đang được cập nhật, theo CNN ngày 5.7.

Theo Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD), từ ngày 2-4.7, thành phố này có 21 vụ nổ súng với 26 nạn nhân, giảm so với cùng kỳ năm ngoái khi 30 người bị bắn trong 25 vụ nổ súng.

Tuy nhiên, chỉ riêng ngày Quốc khánh 4.7, New York có 12 vụ nổ súng với 13 nạn nhân, tăng đáng kể so với con số 8 vụ nổ súng và 8 nạn nhân cùng ngày năm ngoái.

Số vụ bạo lực súng đạn ở New York đã tăng lên mức chưa từng có trong nhiều năm qua. Từ đầu năm đến nay, New York đã ghi nhận 767 vụ bạo lực súng đạn và 885 nạn nhân, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại Chicago, bang Illinois, Giám đốc Cảnh sát David Brown đã nêu lên những lo ngại về "kỳ nghỉ khó khăn nhất trong năm" đối với cảnh sát trước dịp 4.7. Theo CNN, 83 người đã bị bắn, trong đó có 14 người thiệt mạng, trong các vụ nổ súng từ 18 giờ ngày 2.7 đến 6 giờ ngày 5.7 ở Chicago.

Những người bị thương bao gồm một bé gái 5 tuổi và một bé gái 6 tuổi. Trong số 14 người thiệt mạng có một nạn nhân là thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Illinois.

Hai cảnh sát Chicago cũng bị thương do trúng đạn trong khi giải tán đám đông vài nghìn người. Cảnh sát Chicago đã bắt giữ hơn 60 người trong vụ việc.

Tuy vậy, tỷ lệ bạo lực ở Chicago không tăng đột biến như tại các thành phố khác. Trong tháng 6, số vụ giết người ở Chicago thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm 2020. Dù vậy, số nạn nhân vẫn cao hơn 14% so với năm ngoái.

Ngoài New York và Chicago, các vụ nổ súng nghiêm trọng cũng xảy ra tại Atlanta, Fort Worth và Dallas (bang Texas), Norfolk (bang Virginia), Toledo và Cincinnati (bang Ohio) và nhiều nơi khác trên khắp nước Mỹ trong dịp lễ Quốc khánh.