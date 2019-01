Kế hoạch châu Á của hải quân Anh

Chuyên san The Diplomat dẫn phân tích của Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho rằng trong thời hậu Brexit, Anh sẽ tập trung nhiều hơn vào châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Biển Đông là nơi chiếm 12% lượng giao thương hàng hóa của nước này. Nguyên nhân do Anh cần phải đưa ra các chính sách cũng như vai trò mới ở vị thế độc lập với EU và khu vực nói trên là một trong những tiêu điểm để London đóng góp nỗ lực duy trì ổn định và tăng cường an ninh toàn cầu. Bên cạnh đó, Anh sẽ muốn tận dụng cơ hội từ tăng trưởng kinh tế của khu vực cũng như hướng tới đàm phán thương mại tự do với VN, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.